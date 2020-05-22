Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Мариинский театр в знак благодарности запускает марафон трансляций для медицинских работников. Им покажут записи лучших концертов и спектаклей. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Вторая сцена Мариинского театра

Марафон стартует 22 мая в 19.00 и начнется с показа большого концерта в честь старта Первого Международного московского фестиваля «Зарядье» (30 октября 2019 года). В программе: «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина») Модеста Мусоргского, «Болеро» Мориса Равеля, «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза и Пятый фортепианный концерт Камиля Сен-Санса в исполнении обладателя Гран-при, I премии и Золотой медали XVI конкурса им. Чайковского Александра Канторова.

Субботнее утро — время трансляций для юных зрителей. 23 мая в 12.00 в эфире mariinsky. tv будет представлен интерактивный концерт «Академии юных театралов». В честь дня рождения Рихарда Вагнера театр публикует запись программы «В мире древних легенд и преданий», где юные зрители могут в увлекательной форме познакомиться со сценами из грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга».

«Знаменитые арии и симфонические фрагменты на записи 2012 года звучат в исполнении оркестра и солистов оперной труппы Мариинского театра под управлением Гавриэля Гейне. Автор и ведущая — Наталья Энтелис», — отметили в театре.

Вечером 23 мая Мариинский театр совместно с международным культурным проектом «Русские сезоны» покажет повтор балета «Жизель» со звездным составом исполнителей. Титульную партию в спектакле, записанном в 2016 году, исполняет прима Мариинского театра и одна из лучших балерин мира Диана Вишнёва. В роли графа Альберта — звезда Парижской оперы Матье Ганьо. Также в главных партиях: Игорь Колб (Ганс) и Екатерина Петрова (Мирта). Классический дуэт танцуют Рената Шакирова и Филипп Стёпин. Дирижер — Валерий Овсяников.

Завершат уикенд сочинения Родиона Щедрина. В 12:00 состоится повтор озорного и яркого балета Алексея Ратманского «Конек-Горбунок» при участии Алины Сомовой (Царь-девица), Владимира Шклярова (Иван-дурак) и Владислава Шумакова (Конек-Горбунок). Также в дневной программе прозвучит Первый фортепианный концерт, солировать в котором будет Абисал Гергиев.

В 19:00 на mariinsky.tv будет впервые представлена запись оперы «Очарованный странник» по одноименной повести Николая Лескова. В трагической, философской, медитативной опере Щедрина всего три солиста и каждому поручено по несколько ролей. На записи 2010 года в спектакле Алексея Степанюка занят премьерный состав исполнителей: Андрей Попов, Сергей Алексашкин и Кристина Капустинская. На протяжении всего дня партитуры Родиона Щедрина будут звучать под управлением Валерия Гергиева.