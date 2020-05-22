Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Петербурге три пациента, о смерти которых стало известно только сегодня, 22 мая, скончались еще во второй половине апреля — начале мая. У всех троих были сопутствующие заболевания, но главной причиной смерти признан COVID-19. Среди умерших — медик.

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Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще три смертельных случая, сообщили в городском комитете по здравоохранению. Среди новых жертв — женщина 66 лет и мужчина 48 лет, а также врач одного из медицинских учреждений города, имя, возраст и место работы которого не называются.

«Пациенты имели ряд заболеваний, в том числе хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — уточнили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Петербурге, по официальным данным, к 22 мая достигло 107 человек.