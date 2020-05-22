Тверь, 22 мая, 2020, 13:50 — ИА Регнум. С инициативами по повышению эффективности диагностики коронавирусной инфекции выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя 22 мая на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественный тест на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ», — прокомментировал Игорь Руденя итоги заседания.

Губернатор отметил, что на данный момент большинство компьютерных томографов размещены в зданиях больниц. Установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки пациентов.

«По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек — это число жителей Тверской области — необходимо минимум 10 действующих компьютерных томографов. И они должны находиться равномерно по субъекту для оперативности диагностики», — добавил губернатор.

Создание модульных конструкция для размещения КТ, по мнению тверского губернатора, могут обеспечить отечественные производители, в том числе и тверские — такие конструкции применяются, например, для создания фельдшерско-акушерских пунктов.

В настоящее время в Тверской области за счёт собственных средств также закупаются компьютерные томографы — для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ, готовятся помещения для установки КТ.

Также в регионе закуплено более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, уже поставлен 41 аппарат ИВЛ. Также для учреждений приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений. В постоянном режиме ведется закупка средств индивидуальной защиты для медиков. В Тверской области на данный момент создано 1 тыс. 535 инфекционных коек, в том числе оборудованных кислородом. До конца мая планируется создать в общей сложности более 2,1 тыс. инфекционных коек, ещё 520 будет в резерве. Всего в регионе на борьбу с коронавирусом выделено более 3,3 млрд рублей федеральных и областных средств, в том числе — и на стимулирующие выплаты медработникам — их за апрель получили 2 тыс. 505 человек из 50 медицинских организаций региона. Федеральные надбавки также получат более 570 соцработников региона.