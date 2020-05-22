Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Об этом глава региона сообщил 22 мая на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Петербурге выявили 389 новых случаев заражения за последние сутки (всего 12 592). Общее количество смертей достигло 107-ми. Выздоровели 2859 человек.

Как пояснил Александр Беглов, чтобы начать снятие ограничительных мер, в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках — на сегодня свободны только 11% таких коек.

С марта общее количество коек увеличено в восемь раз, для взрослых — почти в 12 раз. В настоящее время помощь больным COVID-19 оказывает 21 стационар, в том числе шесть федеральных медучреждений. Всего для больных с коронавирусной инфекцией создано 9028 коек. Дополнительно планируется развернуть 1250 коек.

С 1 марта на COVID-19 обследовано 524 834 человек. Охват тестированием в Петербурге в четыре раза больше норматива. Кроме того, расширяется сеть компьютерной томографии. За 20 дней работы в пяти амбулаторных центрах обследовано 7112 человек.

Для развертывания коечного фонда из федерального бюджета в Петербург поступило 4 млрд 314 млн рублей. Из бюджета Петербурга на борьбу с коронавирусной инфекции выделено 3 млрд 510 млн рублей.

Напомним, с 25 мая в Петербурге откроются по предварительной записи многофункциональные центры.