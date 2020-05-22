Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Самоизоляция жителей Ленинградской области из-за пандемии коронавируса привела к успокоению диких животных, они стали чаще выходить к людям и собираться большими стаями. Об этом 22 мая заявила начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Марина Паламодова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: пресс-слудба Нижне-Свирского заповедника Из-за самоизоляции людей дикие животные Ленобласти стали более спокойными.

С начала апреля в Ленинградской области действует режим самоизоляции, кроме того, в регионе запрещена весенняя охота, что положительно сказалось на активности диких животных.

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Как отметила Марина Паламодова, с апреля по май было проведено 188 плановых и 75 внеплановых рейдов по охране охотничьих угодий. Специалистам удалось выявить охотников, которые нарушили установленный запрет. В отношении них было составлено 38 протоколов.

«В связи со снижением фактора беспокойства отмечается более частый выход животных к населенным пунктам, к домам, — отметила специалист. — Мы имеем стабильную динамику численности животных, никаких опасных скачков роста численности хищников нет. В ряде районов периодически возникают вопросы выхода волков к населенным пунктам, наши сотрудники охотничьих хозяйств занимаются тем, чтобы минимизировать это воздействие там, где это необходимо».

В свою очередь заместитель начальника управления ветеринарии Ленинградской области Сергей Башаров отметил, что в связи со снижением факторов беспокойства в регионе отмечается увеличение численности популяции водоплавающих птиц.

Такую же обстановку наблюдают и в Нижне-Свирском государственном заповеднике, где останавливаются краснокнижные птицы при перелетах. По словам начальника отдела экологического просвещения Нижне-Свирского государственного заповедника Анны Уфимцевой, специалисты отмечают большую свободу птиц и животных.

«Помимо разнообразия перелетных птиц в заповеднике учитывают эндемику. В связи с тем, что было небольшое количество людей, у заповедных берегов акватории Ладожского озера было замечено приятное скопление нерп», — отметила спикер.

С начала пандемии прошло всего 2,5 месяца, поэтому, несмотря на улучшение экологической обстановки, очень сложно делать выводы — повлиял ли вирус на рост популяции животных в регионе или нет. Однако уже сейчас можно говорить, что благодаря самоизоляции сами жители стали чаще обращать внимание на окружающую их среду.

«Народ стал больше обращать внимание на то, что происходит вокруг. Дело не в том, что численность животных увеличилась, а в том, что они вышли из своих укрытий», — резюмировала Анна Уфимцева.

Отметим, помимо Ленинградской области диких животных чаще стали замечать и в соседнем регионе — Санкт-Петербурге. Например, на днях на гранитной набережной канала Грибоедова петербуржцы заметили отдыхающего бобра.