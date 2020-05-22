Чебоксары, 22 мая, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии, которая произошла в августе 2019 года и унесла жизни пятерых человек. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Скриншот страницы с сайта МВД по Чувашии

Речь идёт о столкновении «Тойоты Королла» и «Лады Весты» 24 августа 2019 года на дороге Цивильск — Ульяновск в Шемуршинском районе. Следствие считает, что ДТП произошло по вине 23-летнего водителя из Ульяновской области.

«Он двигался с превышением допустимой на данном участке скорости и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Ладой» под управлением жителя Самарской области», — говорится в сообщении полиции.

В результате на месте аварии скончались водитель «Лады» и четверо его пассажиров. Ещё два человека госпитализированы.

Со слов подозреваемого, которые приводят в МВД по Чувашии, он пытался избежать наезда на лису, внезапно выбежавшую на проезжую часть. В полиции отмечают, что фигурант уголовного дела «вину отрицает и отказывается от дачи показаний».

Водителю иномарки предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2020 года в Чувашии в результате столкновения на трассе микроавтобуса «Фольксваген» под управлением новочебоксарца и фура, которой управлял житель Татарии, ранения получили пять человек. В числе пострадавших — двое детей.

Подробнее: Пять человек пострадали в ДТП в Чувашии