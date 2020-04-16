Чебоксары, , 10:16 — REGNUM В Чувашии в результате столкновения на трассе двух машин ранения получили пять человек, включая двух детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария в Чувашии. Фото УГИБДД МВД по Чувашии 21.мвд.рф

Авария произошла 15 апреля около 22 часов. На трассе столкнулись микроавтобус «Фольксваген» под управлением новочебоксарца и фура, которой управлял житель Татарии.

«По основной версии, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства водителем «Фольксвагена», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель микроавтобуса и его четыре пассажира были госпитализированы в больницу с различными травмами. В числе пострадавших — двое детей: полуторагодовалая и шестимесячная девочки из Марий Эл и Подмосковья.

«Ребенок постарше находился в детском удерживающем устройстве, но пристегнут не был», — отмечают в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и проверяют, «не осуществлял ли 29-летний новочебоксарец незаконную перевозку пассажиров».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года семь человек были госпитализированы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на проспекте Тракторостроителей в городе Чебоксары. По предварительным данным ГИБДД республики, водитель иномарки «подрезал» микроавтобус — чтобы уйти от столкновения, водитель маршрутки наехал на столб.

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