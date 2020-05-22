Тверь, 22 мая, 2020, 11:41 — ИА Регнум. 23 человека, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 22 мая. Всего в регионе с начала пандемии выздоровели 756 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу на 22.05.2020

Всего в Тверской области за последние сутки подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 242 случая заражения. 472 человека с подтверждённым диагнозом находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 14 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

На данный момент в Тверской области на коронавирус обследованы уже 52 тыс. 402 человека, 1 тыс. 975 — за последние сутки.