Тверь, 22 мая, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Тестировать жителей на антитела к коронавирусу планируют начать в Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил 21 мая губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«На следующей неделе ждём поступления первой партии — это порядка 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», — сказал Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Тестирования на антитела позволит оценить масштабы распространения вируса, определить реальное количество людей, заражение заболевание и обладающих иммунитетом. Порядок проведения тестирования рассматривается в настоящее время.

Также глава региона рассказал о проведении тестирования на выявление коронавируса, в том числе у медицинских работников.

«Для прохождения тестирования утверждены категории — это медицинские работники, граждане с внебольничной пневмонией и другие. Сегодня мы по объёмам тестирования поставили рекорд. За последние сутки протестировано более двух тысяч жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне», — сказал губернатор.

В соответствии с порядком, определённым Главным санитарным врачом Российской Федерации, медицинские работники, имеющие риски заражения на рабочих местах, должны проходить обследование на коронавирусную инфекцию еженедельно, а также сразу же при появлении симптомов респираторного заболевания. Речь идёт о сотрудниках инфекционных госпиталей, бригад скорой помощи, врачах и медперсонале учреждений, оказавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. На данный момент 30% всех тестирований в Тверской области приходится на медицинских работников: всего среди сотрудников лечебных организаций проведено более 16 тыс. тестирований.