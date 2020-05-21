Ростов-на-Дону, 21 мая, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Вывозной международный рейс из Гоа доставит российских туристов в Ростов-на-Дону, а затем в Уфу. В настоящее время известно о 170 пассажирах, зарегистрировавшихся на рейс. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 мая.

Joegoauk Goa Аэропорт. Гоа

«По предварительным данным, на рейс зарегистрировано около 170 человек. Более точно будет понятно по окончании регистрации. Борт следует через Ростов-на-Дону в Уфу. Регионы проживания пассажиров будут точно известны только по прилёту», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая в международном аэропорту «Платов» ростовские специалисты встретили 100 пассажиров рейса из Гоа. Это жители не только Ростовской области, но и Северной Осетии, Крыма, Ставрополья, Кубани и Волгограда. Все прибывшие были отправлены домой на двухнедельный карантин.