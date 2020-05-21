Лондон, 21 мая, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 42 цента (1,17%), до $36,17 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 54 цента (1,61%), до $34,03 за баррель.

В настоящий момент нефть находится вблизи максимумов с конца марта. Котировки двигает вверх глобальное снижение добычи на фоне возвращения спроса Китая и сокращения запасов в США.

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