Триполи, 21 мая, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе состоявшейся сегодня, 21 мая, пресс-конференции продемонстрировал доказательства военного вмешательства Турции во внутриливийский конфликт.

Https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/597166574250403/?v=597166574250403 Спикер ЛНА заявил о вмешательстве Турции в дела Ливии

Как передает «Собеседник», Мисмари сообщил, что на камерах захваченного военнослужащими ЛНА турецкого бронетранспортера Kirpi был запечатлен путь транспортировки броневика из турецкого порта Измир до порта Триполи. По словам официального спикера ЛНА, видеозаписи доказывают, что Анкара нарушила оружейное эмбарго ООН.

Также в ходе пресс-конференции журналистам продемонстрировали видеозаписи тренировок бойцов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии под надзором турецких офицеров, где запечатлены боевики с севера Сирии. Мисмаре заявил, что запись является доказательством того, что турецкое государство нарушило интернациональные договоренности по стабилизации ситуации в североафриканском государстве.

Https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/597166574250403/?v=597166574250403 Спикер ЛНА заявил о вмешательстве Турции в дела Ливии

Как заявил официального спикера ЛНА, в настоящий момент на территории Ливии находятся около 1500 военных из Анкары, а также участники ЧВК SADAT. Более того, заявил он в ходе пресс-конференции, 2500 военнослужащих Турции проходят подготовку перед отправкой на территорию Ливии. Сейчас количество используемых Турцией сирийских боевики, переброшенных в североафриканское государство, превышает 17 тысяч человек. Еще на одной видеозаписи, продемонстрированной Мисмари, было запечатлено, как турецкие вооруженные силы транспортируют сирийцев.