Москва, 21 мая, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Минфин обсуждает освобождение от НДФЛ региональных стимулирующих выплат медикам и соцработникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс, предполагающих, в частности, освобождение от НДФЛ выплат соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал замминистру вопрос, рассматривается ли возможность освобождения от НДФЛ выплат стимулирующего характера медикам и социальным работникам, которые ввели регионы.

«Этот вопрос в настоящий момент обсуждается», — сообщил Сазонов.

От налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут освобождены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, установленные для социальных работников.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ стимулирующие выплаты медикам, введенные президентом РФ.

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