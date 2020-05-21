Симферополь, 21 мая, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В прокуратуре Центрального района Симферополя выявили нарушения при начислении стимулирующих надбавок сотрудникам «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Об этом 21 мая сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В нарушение установленных требований не выплачены надбавки стимулирующего характера 27 врачам: средним и младшим медработникам, водителям выездных бригад «скорой помощи» на общую сумму более 347 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов заявил, что медработники, которые контактируют с коронавирусными больными, получили все положенные выплаты в полном объёме.

Об этом: Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты