Москва, 21 мая, 2020, 15:59 — ИА Регнум. У рубля все отлично. Впервые с 10 марта 2020 года американский доллар пробил вниз отметку 71,00 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Похоже, что вся коронавирусная премия в курсе рубля уже отыграна и благодаря стабилизации нефтяных котировок, и ввиду успешного размещения Минфином ОФЗ накануне, и на фоне текущего налогового периода в РФ.

Сейчас доллар торгуется по 70,93 руб. Ближайший значимый уровень поддержки для американской валюты находится на 70,80 руб., затем — 70,65 руб.

Слишком крепкий рубль экономике и компаниям не нужен, но его стабилизация может здорово поддержать моральный дух тех, кто вот-вот собирается выйти из режима самоизоляции.

Евро стоит 78,00 руб., и это на уровне 6 марта. Краткосрочно в паре евро/рубль, вероятно, углубление продаж до 77,50 руб.

Интересно отметить тот момент, что даже при такой весомой коррекции курса, как это произошло сейчас с рублем, платежеспособность населения пока не выравнивается», — пояснила эксперт.

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