Москва, 21 мая, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Для того чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо знать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идет на спад, хватит ли региональному здравоохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь и, наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследить ход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации? Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мягкая самоизоляция

«Главный принцип — забота о здоровье наших граждан на всех этапах их повседневной жизни и получение медицинской помощи, в плане их безопасности. К примеру, при обеспечении доступности той же плановой помощи… Говорю об этом со всем пониманием руководителя крупного многопрофильного центра.

Для того чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо понимать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идёт на спад, хватит ли региональному здравоохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь, и, наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследить ход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации?

Для ответа на эти три вопроса и введены три критерия для принятия решения о снятии ограничений: темп прироста числа выявленных случаев коронавируса, свободный коечный фонд, охват тестирования. Причём для подсчета всех этих трёх критериев не нужны сложные формулы, все они выражаются простыми числами и понятны не только губернатору или профессиональному медику, но и любому человеку.

Стабильное падение темпа прироста заболевших — самый надёжный признак затухания эпидемии в регионе. Кроме того, эти цифры позволяют понять, не привели ли предыдущие послабления в карантинном режиме к новой вспышке заболевания. Тенденция к снижению должна быть устойчивой и однозначной.

Свободный коечный фонд — запас прочности региональной медицины, возможность госпитализации всех тяжело перенёсших болезнь. Фактически это самое главное условие спасения человеческих жизней.

Охват тестирования дает необходимую информацию для борьбы с вирусом. Мы контролируем распространение болезни в каждый момент, чётко фиксируем снижение числа заболевших, что не происходит никаких новых вспышек эпидемии. Сегодня в России работает одна из самых массовых и надёжных систем тестирования населения в мире. Когда все эти критерии соблюдены, появляется возможность перехода к следующим, более мягким этапам карантинных ограничений.

Эти три этапа очень похожи на те, что сегодня практикует весь мир, они логичны и понятны. Задача на каждом этапе — соблюсти баланс между естественными желаниями людей (потребности в бытовом комфорте, образовании и работе) и строгими требованиями санитарной безопасности, чтобы эпидемия не вернулась опять».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 мая в 85 регионах России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписан по выздоровлении 92 681 человек.