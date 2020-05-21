Москва, 21 мая, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ. Об этом 21 мая заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

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«Мы также договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал Путин. Президент также предложил предоставить возможность сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года.

Отметим, 21 мая на совещании о ситуации в образовании Владимир Путин заявил, что единый государственный экзамен начнется 29 июня. Экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.