Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 13:43 — ИА Регнум. На Балтийский завод Петербурга, строящий серию атомных ледоколов проекта 22 220 для освоения Арктики, поставлен главный турбогенератор правого борта для атомохода «Урал». Об этом сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе группу компаний «Кировский завод». Поставку осуществил входящий в группу завод «Киров-Энергомаш».

Кировский завод Отгрузка турбогенератора для ледокола «Урал»

Общая масса агрегата, представляющего собой турбину и генератор, установленные на опорные конструкции, — 245 тонн, мощность — 36 МВт.

Его отправили заказчику с помощью плавучего крана с причала Кировского завода.

«В 2017—2019 годах «Киров-Энергомаш» в полном объеме отгрузил заказчику паротурбинные установки для атомоходов «Арктика» и «Сибирь», — напомнили на Кировском заводе.

Сейчас идет подготовка к испытаниям турбогенератора левого борта для «Урала» и изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22 220.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском заводе построен атомный ледокол «Арктика». Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220 и проходит испытания. На заводе сейчас строятся ещё два атомных ледокола проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Четвертый атомный ледокол проекта 22 220 будет заложен на верфи Балтийского завода 26 мая.

Атомные ледоколы проекта 22 220 способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.