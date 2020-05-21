Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пока не отмечен рост числа госпитализаций лиц с алкогольной зависимостью, однако это не означает, что петербуржцы стали меньше пить. Горожане продолжают употреблять алкоголь дома и боятся обратиться за помощью из-за угрозы заразиться коронавирусом. Об этом 21 мая заявила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

С начала эпидемической ситуации в Петербурге прошло более двух месяцев, и за это время всплеска продажи алкоголя в городе не наблюдалось.

Как отметила заместитель председателя комитета по торговле Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Мария Филиппова, в самом начале отмечался рост продажи водки. Однако эксперты связывают это с нехваткой в то время антисептиков: люди с помощью доступного алкоголя дезинфицировали руки, сейчас эта тенденция сошла на нет.

«Сейчас наблюдается продажа дорогостоящего вина. Это связано с двумя факторами: торговые сети активно развивают продажу вина, и употребление алкогольных напитков переходит от крепких к менее крепким», — пояснила Филиппова.

Она также добавила, что сейчас отмечается незначительный рост продажи импортного пива, хотя оно было востребовано и до эпидемии.

«У нас нет данных, что употребление алкоголя увеличилось в пандемию», — резюмировала специалист.

Пока относительно спокойную ситуацию наблюдают и специалисты городских наркодиспансеров. По словам Елены Курковой, за первые три месяца 2020 года в наркологическую больницу были госпитализированы 380 человек, в то время как в прошлом году за этот же период их было почти на сто человек больше — 482 пациента.

«Снижение обращаемости связано с режимом самоизоляции, возможно злоупотребление протекает по типу «тихих алкоголиков». Одни боятся и не обращаются чтобы не заразиться коронавирусом, другие подходят к этому вопросу ответственнее и соблюдают режим самоизоляции», — сказала Куркова.

Специалист заверила, что государственные стационары, несмотря на пандемию, продолжают функционировать и оказывать экстренную помощь горожанам. Однако плановая помощь сейчас приостановлена, поскольку она подразумевает групповые занятия, что в нынешнее время небезопасно.

«То, что будет после пандемии, если мы берем наркологических пациентов, это непредсказуемо. Всё это время наши службы не расслабляются, — заверила врач-нарколог. — То, что касается людей, которые прекратят свой режим самоизоляции, начнут работать, от таких людей всплеска алкоголизации ждать не стоит».

Однако не разделила мнение коллеги директор благотворительного центра реабилитации наркозависимых «Дом надежды на горе» Светлана Моисеева. Несмотря на то, что общественная организация из-за коронавируса временно приостановила прием пациентов, специалисты центра отмечают рост числа обращений по телефону горожан, которые ищут способы получить помощь.

«Мы занимаемся профилактикой людей, которые имеют алкогольную зависимость. Сейчас дом пустой, мы никого не принимаем на реабилитацию из-за карантина. Все сведения что имеем — люди хотели бы, но не могут попасть на реабилитацию. Я не думаю, что всё так хорошо, и заболеваемость снижена, по факту ей не с чего снижаться», — подытожила Моисеева.

Спикер отметила, что в России алкоголь всегда был способом справиться со стрессом, а в данное время его хватает. Поэтому после пандемии эксперты ожидают увеличения числа обращений за помощью не только постоянных клиентов, но и тех, кто ранее никогда не был замечен в злоупотреблении алкоголем.

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