Москва, 21 мая, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Пандемия, очевидно, застанет нас и летом, но «Сириус» призывает обратить самоизоляцию себе на пользу: заняться обучением и профориентацией детей. В этом деле помогут и региональные центры, создаваемые в каждом регионе страны по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:

Цитата из видео «Сириус.Дома»: Будущее ракетно-космической техники глазами молодых ученых и специалистов

— Уже созданы и работают 26 региональных центров, где проводятся программы по всем трем направлениям — наука, спорт и искусство. Еще в 21 региональном центре проводятся программы по одному или двум направлениям. До 2022 года центры по модели «Сириуса» появятся во всех 85 регионах России.

Сириус Дистанционное обучение

Мы передаем партнерам свои образовательные программы и методологию, помогаем приглашать на работу ведущих преподавателей и тренеров, ведем мониторинг достижений их выпускников и одаренных детей региона в целом, содействуем стажировкам и трудоустройству школьников и студентов.

Региональный центр, в свою очередь, становится точкой сосредоточения педагогических, административных, интеллектуальных, научно-технических, кадровых, информационных ресурсов региона при организации системной работы по улучшению качества дополнительного образования, поиска молодых талантов в регионах и создания для них новых возможностей.

В формирование региональных центров мы закладываем идею раскрытия и развития талантов каждого ребенка в стране вне зависимости от того, где он живет. Наша задача — сделать так, чтобы региональные центры работали с детьми из местных муниципалитетов. Если в каждой области, в каждом крае будет свой центр, говорить о доступности углубленного дополнительного образования не придется.

Сириус Участник программы по дистанционному обучению

Поэтому «Сириус» не только помогает основать центры для одаренных детей в регионах по собственной модели, но и приглашает в качестве наставников ведущие школы страны — партнеры Центра по организации образовательной деятельности. Ассоциация школ-партнеров содействует распространению в регионах лучших педагогических практик и созданию в России единой системы для выявления, поддержки и обучения талантливых школьников.

Формирование цифровой образовательной среды и системы наставничества для учеников — одни из ключевых приоритетов национального проекта «Образование» и, конечно, «Сириуса». Уже два года мы развиваем дистанционные курсы, внедряя новые технологии в очное обучение, отбор на программы и пост-сопровождение выпускников. После очных программ наставники удаленно работают с каждым школьником, проверяют задачи и дают персональные рекомендации. Этот подход масштабируется сейчас на регионы. Соглашения о дистанционном пост-сопровождении региональными педагогами выпускников математических программ «Сириуса» заключены с образовательными центрами Тамбовской и Новосибирской областей, Хабаровского края.

Сириус Онлайн-школа

Для нас важно развивать и массовое углубленное образование, расширять кругозор детей и взрослых. Именно поэтому Центр открыл для школьников, педагогов и вообще всех YouTube-эфиры «Сириус.Дома», «Сириус.Лекториум» и пригласительный онлайн-тур Всероссийской олимпиады школьников.

Провести лето с пользой помогут и «Сириус.Курсы». Центр продлил доступ к своим дистанционным программам до 31 августа, а регистрацию на эти программы — до 1 августа. Восемь курсов по математике, информатике, физике и лингвистике открыты для всех школьников страны. Присоединиться к обучению могут также студенты, родители и учителя.

Edu.sirius.online «Сириус.Курсы»

Сейчас на платформе проходят обучение 63 тысячи слушателей, 2 тысячи уже завершили обучение и получили электронные сертификаты об успешном окончании курсов. Дополнительные главы геометрии (за 7, 8 и 9-й классы) изучают почти 20 тысяч человек, научиться программировать на языке Python пробуют 16 тысяч. Быстрее других слушатели решают задачи по комбинаторике за 7-й класс: 628 человек, которые уже завершили этот курс, решили более 100 тысяч математических задач.

Нашему примеру последовали и региональные центры, которые активно развивают дистанционные программы. Опыт проведения очных программ, педагогическая и партнерская база центров, методическая поддержка «Сириуса» позволяют региональным центрам продолжать работу в онлайн-режиме, помогать родителям в воспитании школьников, занимать и направлять ребят. В свободном доступе — видеолекции и мастер-классы, просветительские и развлекательные форматы.

Санкт-Петербургская «Академия талантов» обучает 3D-моделированию, графическому искусству, предлагает поучаствовать в создании журнала. Школьники могут проявить себя в большом спектре профессий, как в настоящем издательстве.

Новосибирский «Альтаир» предлагает принять участие в онлайн-курсе «Генная инженерия в школе». Участвовать могут педагоги, школьники и студенты любых регионов. Команда ученых-биологов провела 10 вебинаров о том, как подготовить практическое занятие по генной инженерии, сделать научный проект и представить его результаты на научной конференции. Материалы доступны в записи.

Altairdonso.ru Новосибирский «Альтаир»

20 мая «Альтаир» запускает новый онлайн-проект «Я — Профессия». Главная цель — помочь школьникам в профориентации, ответить на самые главные вопросы ребят: где применить свои таланты, кем стать, в какой вуз и на какую специальность подать документы, как быть успешным и востребованным специалистом.

Geneng.ru Онлайн-курс «Генная инженерия в школе»

Воронежский «Орион» запустил онлайн-платформу с программами по биологии, биотехнологии, химии, физике, математике, астрономии, географии и безопасности жизнедеятельности. Для педагогов прошел цикл вебинаров по организации образовательного процесса в дополнительном образовании и дистанционной среде, стартует курс по организации летнего отдыха детей. Переведены в онлайн и краевые конкурсы. Вместе с СИБУРом «Орион» организует эфиры в инстаграм по развитию стрессоустойчивости, уверенности в себе, управлению временем.

Orioncentr.ru Воронежский «Орион»

Онлайн-платформы допобразования, где можно пройти курсы видеолекций по интересующему предмету и закрепить пройденный материал, открыли региональные центры Адыгеи (программы по математике, геометрии, комбинаторике, физике, биологии, химии, астрономии, информатике, географии, курсы подготовки к ЕГЭ), Якутии и Липецка (школьникам 3−10-х классов каждый месяц предлагается один учебный модуль по каждому выбранному предмету).

Каждую неделю в рамках марафона «Сириус.Дома» мы проводим прямое включение с коллегами. Рубрику «Час с регионом» открывает небольшая презентация о центре, а затем начинается занятие. Так, 21 мая на связь выйдет Татарстан. Эксперт Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи покажет, как написать натюрморт маслом, расскажет о тонкостях работы художника.

Ранее вместе с «Академией талантов» мы побывали в Мастерской по нарративным играм, с экспертом «Полярис-Адыгея» постигали науку разработки пиктограмм и шрифтов.

Из Московской области на связь вышел инженер-испытатель РКК «Энергия» Дарья Жидова, которая рассказала о SIRIUS-19 — 120-суточном изоляционном эксперименте, имитирующем реальный космический полет на Луну.

Как литографический метод печати связан с нанотехнологиями, рассказали коллеги из «Платформы 33» во Владимире.

Затем мы виртуально прошлись по новосибирскому Академгородку — успешному градостроительному и архитектурному эксперименту.

В эфир выходила и Удмуртия, с темой «Нужен ли тьютор одаренному ребенку?» — эксперты проанализировали основные проблемы, возникающие при работе с одаренными детьми, поговорили о роли взрослого в этой системе и разобрали несколько методик сопровождения таланта.

Планируется, что к рубрике «Час с регионом» подключится каждый открытый в субъектах России региональный центр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Студенты и школьники были отправлены на дистанционное обучение.