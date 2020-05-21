Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Отмечать День города в Петербурге 27 мая собираются в онлайн-режиме. О планах на 317-летие Северной столицы сообщает Смольный — подготовлено 140 различных мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

В 12:00 будет дан традиционный залп из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверено петербургским врачам. В честь Дня города собираются также зажечь факелы на Ростральных колоннах Васильевского острова.

В эфире телеканала «78» покажут гала-концерт «#Петербург 317» с территории Петропавловской крепости. Он начнется в 18:15. Помимо выступлений артистов зрителей ждет шоу барабанщиков DrumПарад: выступление 1288 барабанщиков на параде 2019 года, установившее мировой рекорд. Первым себя покажет Петровский оркестр барабанщиков и флейтистов, затем петербуржцы засвидетельствуют ударный флешмоб: команды в разных уголках мира продефилируют в прямом эфире, после чего будет установлено новый мировой рекорд.

В 20:00 петербуржцы смогут увидеть концерт «Классика на Дворцовой» в эфире телеканала «Санкт-Петербург»: выступят солисты Мариинского театра, а также солист Большого театра Георгий Васильев.

В БКЗ «Октябрьский» состоится традиционный концерт «Песня летит над Невой», который можно будет увидеть 30 мая в 21:00 в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Концерт состоится при пустом зале.

В городе запустят масштабный флешмоб — исполнение «Вечерней песни» Василия Соловьёва-Седого на слова Александра Чуркина. Петербуржцев призывают записать собственное исполнение на видео и опубликовать в социальных сетях до 17:00 26 мая с одним или несколькими хештегами: #Вечерняяпесня317, #СПб317 и #ГородНадВольнойНевой. Лучшие записи будут покажут в праздничной программы БКЗ, а также опубликуют на страницах комитета по культуре.

Множество культурных учреждений подготовили видеозаписи праздничных спектаклей и кинофильмы об истории города, которые можно будет посмотреть на их официальных сайтах или в соцсетях. Так, Санкт-Петербургская Капелла 27 мая в 12:00 в своих пабликах «ВКонтакте» и в Facebook покажет фильм «Красуйся, град Петров» об архитекторе здания Капеллы Леонтии Бенуа.

Особые выпуски подготовили также театр «Мастерская», Театр эстрады имени Райкина, Молодежный театр на Фонтанке, «Мюзик-Холл», «Петербург-концерт», театр «Зазеркалье», Филармония джазовой музыки, Русский оркестр имени Андреева и Симфонический оркестр «Таврический». В Театре имени Ленсовета и Балтийском доме пройдут поэтические акции.