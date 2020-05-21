Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Индекс самоизоляции Петербурга продолжает оставаться в красной зоне, несмотря на угрозы и увещевания властей. Судя по данным сервиса «Яндекса», 21 мая он опустился туда уже с 09:00, а к полудню четверга рухнул ниже двойки — до 1,9 балла.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на вокзале в Петербурге

Тем не менее это лучший результат среди других крупных городов России на то же время, за исключением Москвы, чей индекс держится на уровне 2,2 баллов. Но в Москве продолжает действие режим электронных пропусков.

Заметим, за последние сутки в Петербурге выявили более 400 новых носителей коронавируса. Всего за время пандемии в городе зафиксировали 12 тыс. 203 случая заражения.

В Северной столице власти под угрозой штрафов запретили появляться на публике без защитных масок и перчаток.