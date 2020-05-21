Тверь, 21 мая, 2020, 12:05 — ИА Регнум. 84 человека, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны с выздоровлением за последние сутки в Тверской области, об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в пресс-службе правительства региона. Всего в регионе после коронавируса выздоровели 733 человека.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу в Тверской области на 21 мая

За сутки заражение коронавирусом подтвердили у 39 человек. Все новые пациенты изолированы и взяты под медицинское наблюдение. Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 1 тыс. 203 случая заражения. 459 человек изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 11 пациентов скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в регионе на заражение коронавирусом обследованы 50 тыс. 427 человек, 2 тыс. 80 человек — за последние сутки.