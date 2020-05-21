Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга, чтобы увеличить число медицинских работников в клиниках, перепрофилированных для приема больных с коронавирусом, решили оплатить для них отели и питание на время эпидемии. Об этом 21 мая заявил заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Corinthia на Невском проспекте Санкт-Петербурга

В настоящий момент в 15 перепрофилированных клиниках испытывается нехватка медицинского персонала, не хватает 280 медицинских сестер. По словам чиновника, в городе на Неве зарплата у медицинских работников намного выше, чем в соседних регионах — около 61,5 тысяч рублей.

За время пандемии были приглашены на собеседование три тысячи специалистов, в том числе из других регионов. Однако многих медработников, которые хотели бы и могли работать в пандемию, от принятия решения останавливала угроза заражения своих близких, когда они будут возвращаться домой с дежурства.

«Город, для того чтобы им помочь, подготовил решение выделить средства для оплаты проживания в гостиницах возле перепрофилированных клиник, а также оплатить питание», — сказал Тищенко.