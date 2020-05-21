Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на 21 мая уже в третий раз проведена дезинфекция Балтийского железнодорожного вокзала. Ее провели сотрудники Невского спасательного центра МЧС России, сообщили в петербургском главке спасательного ведомства.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дезинфекция Балтийского вокзала

«Спасатели произвели работу по санитарной обработке основного здания вокзального комплекса, перрона, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, а также мест общего пользования», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Аналогичную обработку проходят и другие вокзалы Петербурга — Московский, Витебский, Финляндский, Ладожский.

Также сотрудники МЧС России проводят спецобработку других объектов инфраструктуры. Уже продезинфицированы сотни объектов и десятки тысяч кв. метров территории.