Чебоксары, 21 мая, 2020, 06:22 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии скончался девятый пациент с COVID-19. Как и у других умерших пациентов, у него было «тяжелая сопутствующая патология», сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии на 20 мая

В республике у девяти пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход. Вечером 20 мая стало известно о том, что в больнице скончалась 61-летняя женщина, которая была госпитализирована в городской клинический центр 7 мая.

«У пациентки имелась тяжелая сопутствующая патология: гипотиреоз, гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью», — говорят в минздраве Чувашии, выразив «глубочайшие соболезнования родным и близким».

Напомним, у других скончавшихся жителей Чувашии, у которых был выявлен COVD-19, также «имелись сопутствующие тяжелые заболевания», им было от 62 до 90 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 мая (10:35 мск) в Чувашии с начала пандемии выявлено 1936 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 629 человек.