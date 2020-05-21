В Чувашии скончался ещё один пациент с COVID-19
Чебоксары, 21 мая, 2020, 06:22 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии скончался девятый пациент с COVID-19. Как и у других умерших пациентов, у него было «тяжелая сопутствующая патология», сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
В республике у девяти пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход. Вечером 20 мая стало известно о том, что в больнице скончалась 61-летняя женщина, которая была госпитализирована в городской клинический центр 7 мая.
Напомним, у других скончавшихся жителей Чувашии, у которых был выявлен COVD-19, также «имелись сопутствующие тяжелые заболевания», им было от 62 до 90 лет.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 мая (10:35 мск) в Чувашии с начала пандемии выявлено 1936 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 629 человек.