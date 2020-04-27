Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В Чувашии скончался ещё один пациент с коронавирусом. Это 90-летний мужчина, у которого была «тяжёлая сопутствующая патология», сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства на 8 утра 27 апреля, коронавирусная инфекция официально выявлена у 421 человека, ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у ещё 42 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1,5 тыс. человека, в том числе около 1 тыс. находится на домашнем карантине, 472 человека госпитализированы.

47 пациентов выписаны с выздоровлением. За сутки зарегистрирована ещё одна смерть в результате заражения SARS-CoV-2

«Это мужчина 90 лет. С 13 апреля он находился на госпитализации в паллиативном стационаре Центральной городской больницы. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: хроническая ишемия головного мозга 3−4 степени, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью», — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения принесли соболезнования родным и близким мужчины.

Всего в Чувашии с начала пандемии скончались восемь человек. Как сообщало ИА REGNUM, у других скончавшихся жителей Чувашии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, также «имелись сопутствующие тяжелые заболевания», им было от 62 до 86 лет.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрирован 6361 новый случай заражения SARS-CoV-2 в 83 регионах. В том числе в Приволжском федеральном округе на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 6303 случаев. Наибольшее число выявленных заражений подтверждено в Нижегородской области (1367), меньше всего инфицированных выявлено в Удмуртии (202).

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