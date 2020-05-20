Москва, 20 мая, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Говорить о том, что Москву ждёт массовая миграция из регионов, преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Dmitry Sumin Рассвет. Москва

Комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody's, согласно которому после снятия ограничений жители регионов России поедут в крупные города, в связи с потерей работы дома, эксперт отметил, что возможен и другой сценарий. В случае, если правительство начнёт реализацию масштабных проектов в регионах, населению не будет смысла ехать на заработки в Москву или другие мегаполисы.

«Мы не знаем, какой план перезапуска российской экономики будет выработан правительством. Но очевидно, что если перезапускать российскую экономику изнутри и не ожидать, что нас вытянет американский биржевой рост или старт роста китайской промышленности, или европейский рынок, то необходимо разворачивать строительство в регионах. Например, жилья для бюджетников. Или строить высокоскоростные железные дороги», — сказал экономист.

В таком случае в регионах повысится спрос на недвижимость. Также именно на регионы, а не Москву придётся основной экономический рост.

«Там будут создаваться основные рабочие места. Не в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Но это исходя из предполагаемого плана. Я описал простейший и напрашивающийся логически механизм перезапуска российской экономики. По этой логике в столицу притока большого количества людей едва ли стоит ждать. Но это пока под знаком вопроса. То, что логично, не обязательно будет принято правительством», — отметил Колташов.