Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия «закладывает бомбу» под грядущие выборы 2021 года, так как вместо оздоровления системы ее председатель Виктор Миненко решает свои или чьи-то «личностные интересы».

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, который также является куратором ЦИК по Петербургу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Впрочем, на заседании 20 мая Булаев назвал себя лишь «формальным» куратором.

«Сложно курировать регион, с руководством избирательной комиссии которого договориться ни о чем невозможно. Ни о чем. Я это не в упрек говорю. Я это констатирую как факт. Комиссия, которая не может обеспечить исполнение судебных решений, для меня выглядит как жалкое зрелище. Я в этом зрелище, к сожалению, тоже участвую», — заявил Булаев.

Он имел в виду, что до сих пор успешно оспорившие результаты прошлых муниципальных выборов выдвиженцы не могут получить свои законные мандаты, так как муниципальные избиркомы (ИКМО) уклоняются от исполнения судебных решений.

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У Булаева был детальный разговор на тему формирования новых территориальных избиркомов (ТИК) с Виктором Миненко: ТИКи было решено создать, чтобы забрать полномочия у ИКМО, которые стали причиной множества нарушений в прошлых кампаниях.

«Он хороший мужик, ему дали карт-бланш на формирование комиссий, но в данном случае возобладала не государственная точка зрения, а некие личностные интересы, и я могу убедительно показать, как трудоустраиваются «свои люди» на нормальные должности», — заявил Булаев.

Он заметил, что и такое «тоже можно делать», но проблема в том, что ТИКи сегодня формируются на пять лет, а не на один день.

«Закладывается очередная бомба так же, как с ИКМО, теперь и через ТИКи под будущие кампании», — полагает Булаев. Он убежден, что новые непрофессионалы и старые нарушители лишь подведут Горизбирком Петербурга под очередные судебные решения.

«То, что сейчас делается с формированием ТИКов, — это решение своих местечковых интересов под видом того, что вы же знаете, это же Питер, нужно же всех развести… Никто никого не разводит, все решают свои проблемы, и все идут на этой дистанции, каждый пытается друг друга обогнать или обмануть. И Виктор Александрович [Миненко] впереди всех в этих разборках участвует», — заявил Николай Булаев.

Он добавил, обращаясь к Миненко, что тот играет «не в свою игру» и демонстрирует верх правового бескультурья, что в целом ЦИК видит на примере третьего подряд председателя петербургского Горизбиркома.

«Мне стыдно говорить, что я куратор этого региона», — заключил зампред ЦИК.