Москва, 20 мая, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отказ от контрмер в ответ на санкции при закупке лекарств, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Константином Косачёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

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Предлагается правительству РФ дать право принимать решение о ввозе в Российскую Федерацию не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, а также товаров, производимых в стране, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации попали в категорию дефицитных.

В частности, отмечают авторы инициативы, такие меры были введены Россией в ответ на конкретные недружественные действия Украины, в результате чего в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.