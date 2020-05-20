Женева, Швейцария, 20 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки во всем мире было выявлено 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством с начала пандемии, заявил 20 мая на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, две трети новых случаев заражения коронавирусом приходятся на четыре страны.

«За последние 24 часа было выявлено 106 тыс. новых случаев. Это самый большой показатель за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — сказал глава ВОЗ.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что ВОЗ обеспокоена ростом числа заражений в бедных странах с низким уровнем дохода жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на Северную и Южную Америку.