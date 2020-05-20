Улан-Удэ, 20 мая, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Медицинские работники обсерватора в посёлке Сотниково под столицей Бурятии Улан-Удэ подверглись нападению со стороны размещённых там граждан. Об этом рассказали сами медики в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

Буйные пациенты были вывезены из Китая и поступили в учреждение 16 мая. Двое суток они проявляли недовольство условиями проживания, обзывали и материли медработников, швырялись в них камнями. Дошло до того, что медикам в тяжёлых защитных костюмах пришлось убегать от агрессивных граждан по лесу.

«В этих костюмах мы ходим по пять-шесть часов, тяжело дышать. И тут когда на нас напали, он за нами бежал, кидал в нас. Мы в этих костюмах убегали по лесу. Он за нами бегал», — рассказывает медик.

Работники неоднократно обращались к правоохранителям, однако те ограничивались дистанционным составлением протокола. Лишь спустя два дня, 18 мая недовольных вывезли в другой обсерватор.

Как добавили в Детской республиканской больнице, 20 мая министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости. Однако нужно обеспечить наряды защитными костюмами.

Напомним, ранее обсерватор в Сотниково уже оказывался в центре внимания. Как сообщало ИА REGNUM, десять сотрудников полиции, обеспечивавшие там порядок, заразились коронавирусом.

Читайте также:

В Бурятии коронавирусом заразились десять сотрудников полиции

Полиция назвала фейком сообщение о беспорядках в обсерваторе в Бурятии