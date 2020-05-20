Белгород, 20 мая, 2020, 17:29 — ИА Регнум. На отсутствие выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом, пожаловались сотрудники Валуйской ЦРБ в Белгородской области. Медики утверждают, что не получили вообще никаких стимулирующих выплат, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

Сотрудники инфекционного отделения Валуйской центральной районной больницы разместили в интернете обращение, в котором говорят о том, что с апреля 2020 года лечат больных с коронавирусом. Однако федеральных выплат за эту работу они не получили. В департаменте здравоохранения региона, по словам медиков, им пояснили, что «отделение не попало в приказ по лечению ковидных больных».

В Валуйском городском округе на 20 мая зарегистрировано 162 носителя коронавируса, выздоровели 37 человек, один пациент скончался.