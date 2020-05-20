Москва, 20 мая, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Совет палаты Совета Федерации утвердил перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса, сообщил первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

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Среди предложений — создать Фонд плохих активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии плохие долги.

Также сенаторы предлагают правительству освободить от налогов за II квартал не только малый и средний бизнес, но и другие пострадавшие отрасли.

Кроме того, предлагается правительству давать субсидии в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, где родился третий ребенок.