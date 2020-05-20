Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Продолжение финансирования проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД), материальная поддержка спортклубов и выделение сотен миллионов рублей на молодежную политику недопустимы при текущем кризисе. Об этом заявил депутат от партии «Яблоко» в петербургском Заксобрании Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, 20 мая городской парламент Петербурга в первом чтении поддержал корректировку городского бюджета на 2020 год, связанную с коронавирусом.

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При корректировке были убраны расходы на перенесенные на следующий год Евро-2020, ПМЭФ-2020, сокращены расходы на праздники и конгрессы. Но расходы на крупные инфраструктурные проекты сохранились, указывает Вишневский.

«Сохранены расходы на проект Восточного скоростного диаметра, вызывающий у жителей просто ярость. Сохранены расходы на ЗСД с кабальным соглашением, которое Смольный много лет отказывается пересматривать. Они даже не сокращены, а перенесены 2 млрд рублей на следующий год, 3 млрд все равно остаются. Оставлены почему-то расходы на отмененную перепись населения — 77 млн рублей», — заметил депутат.

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Вишневский не понимает, почему почти не были сокращены расходы на содержание спортивных команд, а город продолжает финансировать из бюджета все «Зениты» — футбольный, волейбольный и баскетбольный — в размере 31 млн, 26 млн и 20 млн рублей соответственно.

«Это просто издевательство — зачем мы «Газпром» поддерживаем, дорогие коллеги? Одна только радость, Ротенбергов и Тимченко хоть в этом не поддерживаем — на СКА, на хоккей расходов в бюджете нет. Зато есть 66 млн на самое необходимое — на пляжный футбол. Вот ясен пень, нет более необходимых расходов на сегодня. Полиции, федеральной структуре, уже дали почти полмиллиарда, сейчас еще 4,5 млрд — зачем? Видим сокращение расходов на расселение коммуналок, зато молодежную политику мы не трогаем, 97 млн субсидии НКО на бессмысленные молодежные конкурсы. Всего с этого комитета еще миллионов 240 можно снять абсолютно спокойно», — считает парламентарий.

Он также выступает за «беспощадное» урезание «сакральных статей расходов на сотрясание воздуха»: более 100 млн на гранты на СМИ, на конкурсы «Мужчина года» и «Женщина года», 91 млн на обеспечение общественного согласия. «Лучше бы общественное согласие обеспечивали средствами защиты для медиков», — сказал Вишневский.

Он добавил, что Смольный умудрился увеличить расходы не только на медицину, но и на спорт (около 500 млн рублей), на систему «Безопасный город» (220 млн рублей), на защиту информации (90 млн рублей), а также выделяет дополнительно 7 млн рублей администрации губернатора на «мобилизационную подготовку».