Москва, 20 мая, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп правильно распорядится опубликованными записями переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена, то последнему будет очень тяжело, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он написал 20 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

«Слушаю и переслушиваю «плёнки Байдена». Это, конечно, шедевр похлеще указаний Нуланд, кого на какие посты назначать в правительстве Украины! — признался политолог. — Здесь всё — и коррупция в самом грязном виде, и ручное управление иностранным государством, и нарочитое презрение к закону. Причём Порошенко напрямую признаётся в нарушении закона по указке Байдена. Если Джулиани и, соответственно, Трамп правильно распорядятся этими записями, Байдену придётся очень тяжело».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Байдена Эндрю Бэйтс заявил, что публикация на Украине переговоров, якобы происходивших между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом страны Петром Порошенко, не достойна внимания.