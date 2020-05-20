Вместо Эдиты Пьехи почетным гражданином Петербурга стал глава метро
Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин обошел народную артистку СССР Эдиту Пьеху в борьбе за звание почетного гражданина Петербурга. Об этом сообщает 20 мая депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник.
Гарюгин получил 30 голосов депутатов городского ЗакСа, которые проводили выборы в закрытом режиме. Обошел глава ГУП, занимающий эту должность ровно 30 лет, и поэта-песенника Илью Резника. Тот набрал только 17 голосов, Пьеха, номинированная уже далеко не впервые, — лишь 12 голосов.
Наибольшей поддержкой парламентариев заручился директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто, который сейчас также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Он набрал 37 голосов.
По закону депутаты могут выбрать одного или двоих новых почетных граждан в году, так что эти звания в 2020-м обрели Шляхто и Гарюгин.
«Отвратительное позорище», — прокомментировал депутат Резник присвоение звания руководителю метрополитена.
«Петербургский парламент принял свое решение, присвоив высшее почетное звание Санкт-Петербурга двум нашим выдающимся согражданам», — отметил, в свою очередь, глава Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров.
Он напомнил, что академик Евгений Шляхто в течение двух десятков лет возглавляет научный центр имени Алмазова, являющийся одним из лучших кардиологических исследовательских институтов, как в нашей стране, так и за рубежом. Сейчас Центр Алмазова принимает больных с COVID-19.
«В дни эпидемической угрозы медики сражаются на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, проявляя настоящие чудеса милосердия, самоотверженности и верности своему призванию», — сказал Макаров.
Владимир Гарюгин, по словам спикера, «уже тридцать лет руководит предприятием, системообразующим для транспортной сети нашего города». «Такое блестящее руководство — пример высочайшего профессионализма, ответственности и заботы о горожанах», — считает Макаров.