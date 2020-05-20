Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин обошел народную артистку СССР Эдиту Пьеху в борьбе за звание почетного гражданина Петербурга. Об этом сообщает 20 мая депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание СПб

Гарюгин получил 30 голосов депутатов городского ЗакСа, которые проводили выборы в закрытом режиме. Обошел глава ГУП, занимающий эту должность ровно 30 лет, и поэта-песенника Илью Резника. Тот набрал только 17 голосов, Пьеха, номинированная уже далеко не впервые, — лишь 12 голосов.

Наибольшей поддержкой парламентариев заручился директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто, который сейчас также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Он набрал 37 голосов.

По закону депутаты могут выбрать одного или двоих новых почетных граждан в году, так что эти звания в 2020-м обрели Шляхто и Гарюгин.

«Отвратительное позорище», — прокомментировал депутат Резник присвоение звания руководителю метрополитена.

«Петербургский парламент принял свое решение, присвоив высшее почетное звание Санкт-Петербурга двум нашим выдающимся согражданам», — отметил, в свою очередь, глава Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров.

Он напомнил, что академик Евгений Шляхто в течение двух десятков лет возглавляет научный центр имени Алмазова, являющийся одним из лучших кардиологических исследовательских институтов, как в нашей стране, так и за рубежом. Сейчас Центр Алмазова принимает больных с COVID-19.

«В дни эпидемической угрозы медики сражаются на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, проявляя настоящие чудеса милосердия, самоотверженности и верности своему призванию», — сказал Макаров.

Владимир Гарюгин, по словам спикера, «уже тридцать лет руководит предприятием, системообразующим для транспортной сети нашего города». «Такое блестящее руководство — пример высочайшего профессионализма, ответственности и заботы о горожанах», — считает Макаров.