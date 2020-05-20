Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Жёсткое секвестирование бюджета из-за коронавируса лишит Петербург городского благоустройства. Об этом заявил депутат Заксобрания от «Единой России» Денис Четырбок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых горожан

Корректировка бюджета 2020 года, вызванная пандемией коронавируса, предполагает сократить расходы на благоустройство в этом году на 3,5 млрд рублей.

Это чревато тяжелыми последствиями, указал Четырбок. В пример он привел ситуацию в Кировском районе, но уверил, что аналогичная картина складывается и в центре, и на севере Петербурга.

«Примерно на 42,4% у нас идет секвестирование, и с учетом того, что с января по май текущего года уже был выполнен целый ряд работ, часть денежных средств, которые были заложены, были истрачены — порядка 40−45% от первоначального финансирования, — то в результате секвестирования (расход) на благоустройство составит порядка 20% всего лишь на полугодие», — сказал единоросс.

Это означает, добавил он, что финансирование на ремонт газонов и дорожек будет сокращено на 95%, осенние посадки деревьев и кустарников — на 100%, уборка газонов — на 100%, ход за малыми архитектурными формами — на 70−100%, высадка цветов — на 50%, уборка мусора с газонов — на 50%, зимняя уборка и посыпка песком — на 100%. Косить траву вместо шести раз за сезон будут только один раз.

«Это приведет к массовому недовольству жителей и, более того, фонд заработной платы сократится примерно на 60−75%, что приведет однозначно к потере кадров, которые занимаются благоустройством», — сказал Денис Четырбок.

Депутат призвал сократить секвестр городского бюджета на благоустройство на этапе поправок ко второму чтению.

Напомним, 20 мая ЗакС поддержал в первом чтении проект Смольного по «антикоронавирусной» корректировке бюджета, которая увеличила дефицит вдвое — до 104 млрд рублей.