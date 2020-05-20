Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Центре им. Алмазова, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции, начались испытания препарата «левилимаб» против осложнений от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в фармацевтической компании BIOCAD.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Всего планируется подключить к тестированию 204 пациента с тяжелой степенью заболевания. Левилимаб уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек уже выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают лечение при положительной динамике.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий городскую медицину, отметил, что коварство нового коронавируса заключается в том, что у пациентов с COVID-19 стремительно развиваются осложнения. «С начала пандемии зафиксировано 99 случаев смерти от данной инфекции. Мы должны сделать всё для сохранения жизни петербуржцев», — сказал вице-губернатор.

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Гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов высказал уверенность в том, что терапия левилимабом может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. «Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7−8 дней», — отметил он.

Левилимаб — отечественный оригинальный ингибитор рецептора ИЛ-6. Механизм его действия связан с управлением цитокиновым штормом, являющимся одним из самых опасных проявлений коронавирусной инфекции. В организацию доклинических и клинических исследований компанией BIOCAD было инвестировано более 400 млн рублей.