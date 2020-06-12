Приштина, Сербия, 12 июня, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Партия бывшего премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» 12 июня организовала проведение массового митинга протеста на главной площади страны под лозунгом «Хотим выборы» (Duam zgjedhje!). Дата для проведения митинга была выбрана удачно — 21 год со дня ввода сил НАТО в Косово и 15 лет с основания «Самоопределения».

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Lëvizja VETËVENDOSJE! «Хотим выборы!» Акция протеста участников «Движения за самоопределение». 12 июня 2020 года, Приштина

На своем официальном сайте представители «Самоопределения» заявляют, что в митинге приняли участие тысячи граждан, активистов и членов партии, которые тем самым выказали свою готовность и стремление к проведению выборов в крае.

На митинге выступали бывшие министры правительства Курти — министр юстиции Альбулена Хаджиу и министр здравоохранения Арбен Вития, которые заявили, что участники митинга хотят видеть у власти правительство Курти.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Lëvizja VETËVENDOSJE! Акция протеста участников «Движения за самоопределение». 12 июня 2020 года, Приштина

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Lëvizja VETËVENDOSJE! Акция протеста участников «Движения за самоопределение». 12 июня 2020 года, Приштина

Несмотря на то, что на проходивших ранее «пробных» протестах «Самоопределения» участники соблюдали социальную дистанцию, в этот раз митинг был «настоящим», а потому стихийным, что дало новым властям повод для угроз применения санкций в отношении «Самоопределения».

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Скриншот страницы социальной сети Facebook @Lëvizja VETËVENDOSJE! Акция протеста участников «Движения за самоопределение». 12 июня 2020 года, Приштина

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Lëvizja VETËVENDOSJE! Акция протеста участников «Движения за самоопределение». 12 июня 2020 года, Приштина

Напомним, после отставки правительства Курти из-за вынесения вотума недоверия к власти в Косово при прямом участии президента без выборов пришло правительство Авдуллы Хоти. Такие методы смены власти не пришлись ни населению, ни «Самоопределению», из-за чего была запущена позиция в поддержку проведения новых выборов в крае.