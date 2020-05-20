Тверь, 20 мая, 2020, 11:22 — ИА Регнум. 649 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 20 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выписаны 29 пациентов.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по заражению коронавирусом на 20 мая

За последние сутки в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены ещё у 33 человек. Всего в регионе выявлено 1 тыс. 164 случая заражения коронавирусом. 504 пациента на данный момент изолированы в медучреждениях либо по месту жительства и проходят лечение. В регионе также зарегистрировано 11 летальных случаев пациентов с положительными тестами на SARS-CoV-2.

По данным на 20 мая в Тверской области проведено 48 тыс. 347 тестов на коронавирус, за последние сутки обследовано 1 тыс. 539 человек.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый с 13 марта. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.