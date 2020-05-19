Тверь, 19 мая, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Для сотрудников социальных учреждений Тверской области введён особый режим, усилены меры профилактики коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопросы работы соцучреждений обсуждались на заседании оперативного штаба Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Тверской области из федерального бюджета на поддержку работников соцучреждений, которые работают в неблагоприятных эпидемиологических условиях, выделено более 28 млн рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Очень важно — и это подчеркнул сегодня президент Владимир Путин — обеспечить своевременное начисление и выплаты работникам медицинских учреждений. Вопрос также касается сферы социальной защиты. В регионе ряд организаций соцзащиты, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей работает в режиме повышенной готовности. В том числе это учреждения, где находятся дети», — отметил на заседании оперштаба Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области дома-интернаты для престарелых, дома ребёнка и другие учреждения круглосуточного пребывания работают в особом режиме. Здесь введен вахтовый режим для сотрудников. Строго соблюдаются профилактические меры, используются средства индивидуальной защиты, усилена дезинфекция, специалисты проходят обязательное тестирование на коронавирус.

Другим вопросом стали перспективы организации летнего отдыха детей. Губернатор отметил, что прежде чем принимать решение о старте летней оздоровительной кампании, необходимо проанализировать все риски.

Как отмечалось, в регионе продолжают работу дежурные группы для детей. Под присмотром педагогов находятся более 250 учеников начальных классов, около 6000 воспитанников дошкольных учреждений. Продолжается процесс дистанционного обучения детей и подростков. Всего им охвачено свыше 218 тысяч ребят — учеников школ, дошкольников и студентов.

Также в регионе с 12 по 29 мая проводится выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников — их получат почти 58 тысяч учащихся начальных классов и 16,5 тысячи детей из семей с невысокими доходами. Губернатор поставил задачу особое внимание уделить обеспечению жителей Тверской области средствами индивидуальной защиты, наличию в аптеках региона масок. Налажены регулярные поставки СИЗ в аптечные пункты и учреждения здравоохранения региона.

В Тверской области продолжает действовать особый пропускной режим в Конаково, Удомле, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Всего на КПП было выдано более 21 800 пропусков.

В Тверской области на данный момент подтверждён 1 тыс. 131 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 620 человек.