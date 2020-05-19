Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 19:51 — ИА Регнум. В Смольном 19 мая назначен новый председатель комитета по транспорту. Им стал Кирилл Поляков, до сегодняшнего дня — генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также заместитель руководителя Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Распоряжении о назначении нового чиновника подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На посту главы комтранса Поляков сменил Александра Головина, который ранее несколько лет одновременно входил в состав правительства Санкт-Петербурга, но с приходом к власти Беглова утратил этот пост.

Кирилл Поляков займет пост председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга с 20 мая 2020 года.

Дирекция, которую последние годы возглавлял Поляков, была учреждена в 2013 году правительством РФ совместно с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы двух регионов.

В свою очередь комитет по транспорту, который в среду возглавит Поляков, проводит государственную политикуСанкт-Петербурга в сфере городского и пригородного транспорта, внешнего транспорта (кроме грузового автомобильного транспорта), внеуличного транспорта, а также междугородного и международного пассажирского автомобильного транспорта и координирует деятельность иных исполнительных органов госвластиПетербурга в данной сфере.