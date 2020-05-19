В Петербурге назначили нового главу комитета по транспорту
Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 19:51 — ИА Регнум. В Смольном 19 мая назначен новый председатель комитета по транспорту. Им стал Кирилл Поляков, до сегодняшнего дня — генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также заместитель руководителя Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.
Распоряжении о назначении нового чиновника подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На посту главы комтранса Поляков сменил Александра Головина, который ранее несколько лет одновременно входил в состав правительства Санкт-Петербурга, но с приходом к власти Беглова утратил этот пост.
Кирилл Поляков займет пост председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга с 20 мая 2020 года.
Кирилл Поляков родился в Ленинграде в 1973 году. Окончил Ленинградский Технологический Институт Холодильной Промышленности (1995 г.) и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» (2004 г.). В 2006 году окончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Кандидат экономических наук. В 1995 — 2001 годах работал в частном бизнесе. В 2001 — 2009 годах — депутат Законодательного Собрания Ленинградской области 3 и 4 созывов, при этом в 2003 — 2007 годах — председатель Законодательного Собрания Ленинградской области. В 2009 — 2012 годах — председатель совета директоров ОАО «Кировский завод». В 2012 — 2013 годах — генеральный директор компании «Интерпром». В 2014 — 2016 годах — президент Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата». С 2013 — генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Дирекция, которую последние годы возглавлял Поляков, была учреждена в 2013 году правительством РФ совместно с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы двух регионов.
В свою очередь комитет по транспорту, который в среду возглавит Поляков, проводит государственную политикуСанкт-Петербурга в сфере городского и пригородного транспорта, внешнего транспорта (кроме грузового автомобильного транспорта), внеуличного транспорта, а также междугородного и международного пассажирского автомобильного транспорта и координирует деятельность иных исполнительных органов госвластиПетербурга в данной сфере.