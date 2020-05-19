Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Жительница Петербурга подала иск к правительству города из-за запрета гражданам появляться на улицах, в общественных местах и транспорте без масок и перчаток. Об этом 19 мая сообщили в Санкт-Петербургском городском суде, который принял иск к производству.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Петербурге

Петербурженка Александра Матвеева требует признать недействительным пункт постановления №276 «О внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» о масках и перчатках.

«Административный истец не согласен с тем, что граждане обязаны с 12 по 31 мая использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты», — пояснили в суде. Заседание состоится 26 мая.

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Ранее Смольный также официально разъяснил, что требует ношения масок даже на улице, что возмутило горожан и некоторых оппозиционных депутатов. Как заметил губернатор Александр Беглов, раздавать маски бесплатно гражданам также не планируют, потому что так они могут попасть в руки к приезжим.