Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Крупную контрабандную партию груза, состоящую из 3,5 миллионов одноразовых перчаток, пытались вывезти из России через Петербург. Об этом 19 мая сообщили в Санкт-Петербургской таможне.

Дарья Драй ИА REGNUM Перчатки на пассажирах метро

Партию перчаток собирались экспортировать в Польшу, хотя вывозить средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса с территории России запрещено.

Перчатки пытались протащить через Южный таможенный пост. Партия содержала 3 млн 585 тыс. 900 штук «перчаток полиэтиленовых одноразовых». Общий вес товара составил около 2 тонн, стоимость — 28 тыс. евро.

«Перчатки полиэтиленовые одноразовые» и другие подобные товары, относящиеся к средствам индивидуальной защиты, временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года», — пояснил исполняющий обязанности начальника Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможниСергей Болотов.

Он также сообщил, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России. Перчатки изъяли.