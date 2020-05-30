Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 30 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В первые дни войны добровольцы из Кабардино-Балкарии сотнями уходили на фронт. За все четыре года войны было мобилизовано около 70 тысяч жителей республики. Не вернулись с фронтов более 40 тыс. человек.

Оккупация в разных районах Кабардино-Балкарии продлилась от двух до шести месяцев — с 12 августа 1942 года по 11 января 1943 года.

11 января 1943 года войска Красной армии завершили освобождение всей Кабардино-Балкарии.