Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в социальной сети жестко отреагировал на недовольные комментарии некоторых пользователей с требованием «открыть всё» и дать людям «свободу и жить спокойно».

Фото: instagram.com/ Александр Дрозденко Александр Дроздено.

Глава региона сообщил об удвоении за десять дней числа пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ, и общего количества больных в стационарах. Об этом Дрозденко 19 мая написал на своей странице в Instagram.

Дискуссия на тему «что открыть и как жить в эпоху пандемии» разгорелась под постом-отчетом о прямой линии губернатора Ленинградской области. Помимо тем о работе детских садов и летних лагерей, восстановлении прежнего режима работы регионального общественного транспорта, люди задавали вопросы: «когда же это всё закончится?» и «сколько можно всё это терпеть?».

На очередное требование «дать людям свободно и спокойно жить» глава региона ответил неутешительной статистикой. По его словам, в области за десять дней отмечается рост числа пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, и подключенных к аппаратам ИВЛ.

«Сегодня на ИВЛ в области уже 57 человек, в два раза больше, чем десять дней назад, на койках 1200 человек, тоже в два раза больше, умерло 8 человек, если открыть всё, есть риски всплеска заболеваний, — написал Дрозденко. — И ваша позиция до первой температуры, а потом: где были власти, срочно лечите, почему не предупредили. Проходили уже таких смелых. Которых в реанимации потом откачивали».

Позицию губернатора области поддержали многие пользователи, которые посоветовали недовольным устроиться санитарами в больницу и самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе отмечен рост числа выявленных заболевших коронавирусной инфекцией — 81 человек, в то время как в предыдущие дни их число едва достигало 70. Всего в Ленобласти с начала пандемии выявлено 2133 заболевших, восемь умерло, выздоровело 728 человек.