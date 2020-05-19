Чебоксары, 19 мая, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Чувашии прирост пациентов с коронавирусом замедлился. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 19 мая (10:35 мск), всего в Чувашии официально выявлено 1863 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки — 76.

Напомним, на 18 мая в республике зарегистрировано 87 новых заражённых, 17 мая — 97 новых пациентов с коронавирусом, 16 мая — 81 новый случай заражения, 15 мая — 83.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней пациентки с COVID-19, которая сбежала из больницы. Это второе уголовное дело, заведённое на пациента с коронавирусом в республике.

Подробнее: В Чувашии в отношении сбежавшей пациентки с COVID-19 завели уголовное дело