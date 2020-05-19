Чебоксары, 19 мая, 2020, 07:07 — ИА Регнум. В условиях пандемии коронавируса, который сказывается на доходах чебоксарцев, столичные чиновники планируют ввести лимит поездок по проездным билетам на общественном муниципальном транспорте. Соответствующий проект опубликован 15 мая на сайте администрации Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чту21.рф Скриншот с сайта «Чебоксарского троллейбусного управления»

Согласно проекту, изменения планируется внести в постановление администрации города Чебоксары от 30 октября 2018 № 2096 «Об утверждении порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, методики расчёта уровня регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа и методики расчета стоимости проездных билетов на неограниченное количество поездок на территории муниципального образования города Чебоксары». Власти предлагают слова «на неограниченное количество поездок» заменить словами «для проезда».

Фактически это означает, что в случае принятия решения будет введён лимит поездок по проездным билетам на троллейбусах и автобусах. Ранее чиновники ссылались на обращение МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», которое предложило установить лимит до 150 поездок в месяц. По данным предприятия, в сентябре — декабре 2019 года свыше 150 поездок в месяц совершили 4,9% обладателей проездных гражданских билетов, по студенческим проездным эта доля составила 0,5%.

На этом основании чиновники сделали вывод, что «лимитирование» проездных не затронет основной контингент пассажиров, «но сократит сумму выпадающих доходов «Чебоксарского троллейбусного управления» на 823,4 тыс. рублей в год».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 годах в Татарии, где доходы жителей — одни из самых высоких в Поволжье — резонанс вызвало решение властей об отмене проездных на 50 поездок и введение проездных на 100 поездок, стоящие вдвое дороже. К борьбе казанских студентов за льготы на проезд в общественном транспорте присоединились и родители школьников, направив открытые обращения главе Татарии.

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