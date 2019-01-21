«Подспорье для семей»: в Татарии просят льготы на проезд для школьников

Казань, , 04:23 — REGNUM К борьбе казанских студентов за льготы на проезд в общественном транспорте присоединились и родители школьников. Сразу под двумя открытыми обращениями — на имя министерства молодёжи и главы Татарии Рустама Минниханова — ведётся сбор подписей. В преддверии роста цен на услугу и отмены проездных на 50 поездок, на смену которым придут проездные на 100 поездок, стоящие в два раза дороже, родители просят республиканские власти ввести специальный школьный проездной. Они отмечают, что многие дети «вынуждены ежедневно тратить большие суммы на проезд» и «это вызывает денежные затруднения в семьях», а льготы на транспорт станут «существенным подспорьем для семей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце декабря 2018 года государственный комитет Татарии по тарифам утвердил максимальный тариф, выше которого перевозчики Казани не могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте, на уровне 27 рублей вместо запрашиваемых 28 рублей. На сегодня при наличном расчёте услуга обходится горожанам в 25 рублей. При этом инициативу автоперевозчиков в этот раз поддержал и исполком города, уточнив, что стоимость не поднималась с весны 2016 года, а цены на топливо с того момента существенно выросли.

Также среди планируемых нововведений, которые предстоят одновременно с повышением цен — отмена проездного на 50 поездок стоимостью 750 рублей, которым чаще всего пользовались студенты и школьники, не имеющие в Татарии льгот, и введение вместо него проездного на 100 поездок, который будет стоить 1,8 тыс. рублей. Жители Казани не стали дожидаться ввода новых тарифов, которые могут начать действовать уже в феврале, и начали писать открытые письма и петиции.

Отдельно с петицией к главе региона Рустаму Минниханову обратились студенты, которых льготного проездного лишили ещё в 2010 году, заменив транспортным грантом. Последний получили около 6 тыс. человек, в то время как обучается в столице Татарии свыше 150 тыс. студентов.

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Министр молодёжи РТ Дамир Фаттахов отреагировал на просьбу студентов дать льготу заявлением, что это решение «требует детальной проработки» и ведомство анализирует «опыт других регионов».

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Следом за студентами к просьбе о льготах присоединились и родители школьников. Два обращения на имя министерства, которым руководит Фаттахов, и главы региона Рустама Минниханова уже обнародованы. Среди адресатов также и спикер Госсовеnа РТ Фарид Мухаметшин.

«Раньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте. И хотя 50 поездок за 750 р на один вид транспорта было не всегда достаточно, но это позволяло существенно экономить на проезде», — отмечается в петиции на имя Минниханова, где авторы также просят «на примере Самарской области и Волгоградской области ввести в Республике Татарстан школьный тариф на проезд».

Авторы второго обращения, адресованного Дамиру Фаттахову, пишут, что на сегодня «очень мало школьников, которые учатся рядом с домом», к тому же дети «ездят в разные концы города в школы, спортивные секции, к репетиторам», что делает единый школьный проездной необходимым.

«Что делать родителям, у которых два и более детей-школьников?» — вопрошают авторы и просят внести поправки в закон, создав школьный проездной.

«Мы живём далеко от школы, час ребёнок добирается, и на трамвае, и на автобусе едет, денег на проезд уходит много. Пожалуйста, создайте единый проездной школьника на любой транспорт за доступную цену!» — пишут горожане в родительских сообществах.